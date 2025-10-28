Пассажир самолета ударил вилкой двух подростков и дал пощечину женщине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Мужчина также показал жестами, что собирается покончить с собой.

В Великобритании пассажир ударил вилкой двух подростков

Фото: 5-tv.ru

NYP: Пассажир самолета ударил вилкой двух подростков и дал пощечину женщине

Экстренная посадка в Бостоне прервала полет из Чикаго во Франкфурт после того, как один из пассажиров устроил на борту настоящую истерику с нападениями и угрозами самоубийства. Об этом сообщает New York Post.

По данным прокуратуры, 28-летний студент магистратуры из Индии, внезапно напал на двух 17-летних подростков во время рейса. Когда один из юношей задремал после еды, злоумышленник ударил его металлической вилкой в ключицу, а затем тем же предметом ранил второго подростка в затылок.

Когда экипаж попытался вмешаться, мужчина сложил пальцы в «пистолет», сунул их себе в рот и изобразил выстрел. После этого он дал пощечину женщине и попытался напасть на членов экипажа.

Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Бостона, где дебошир был задержан федеральными агентами.

По словам властей, мужчина находился в США по студенческой визе и недавно поступил в магистратуру по специальности «библеистика». На данный момент он обвиняется в нападении с применением опасного оружия во время полета — преступлении, за которое предусмотрено до 10 лет тюрьмы, три года условно и штраф до 250 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей).

Компания-перевозчик пока не прокомментировала инцидент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

