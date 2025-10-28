«У меня химиотерапия»: опубликовано последнее обращение сгоревшего от рака Попова

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Он благодарил поклонников за помощь и поддержку в борьбе с болезнью.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опубликовано последнее обращение умершего от рака Романа Попова

Опубликовано последнее видеообращение актера Романа Попова, известного по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Остаться друзьями». В ролике артист рассказал о прохождении химиотерапии и поблагодарил поклонников за помощь в сборе средств на лечение.

«Всем привет! У меня химиотерапия, очередная порция. Большое спасибо за то, что вы делаете, за сбор. Его можно считать оконченным, на вторую часть точно все есть, спасибо. Вы очень крутые, неожиданно крутые. Вы — суперсила. Большое спасибо всем, буду держать в курсе своих боев и не унывать», — сказал актер в своем последнем обращении.

Как отмечается, Роман Попов умер на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. В последние недели состояние артиста резко ухудшилось, лечение перестало давать эффект, и он впал в кому.

Актер впервые столкнулся с онкологией еще в 2018 году, когда у него диагностировали рак головного мозга. Тогда Попов сумел добиться ремиссии, но болезнь вернулась в 2025-м. Несмотря на ухудшение здоровья, артист продолжал работать и старался не падать духом.

Роман Попов был женат на супруге Юлии и воспитывал троих детей — сына Федора и дочерей Марту и Елизавету.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:31
Агент Глеба Калюжного опроверг слухи о дедовщине в армии
16:26
«У меня химиотерапия»: опубликовано последнее обращение сгоревшего от рака Попова
16:20
Пассажир самолета ударил вилкой двух подростков и дал пощечину женщине
16:15
Обманутый пенсионер умер: сыну звезды «Интернов» утвердили приговор
16:08
Рэпер Джиган запросил у суда время для примирения с Оксаной Самойловой
16:08
Отец и дочь случайно разрушили улей — пчелы изжалили их до смерти

Сейчас читают

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео