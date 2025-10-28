«Не поднимал панику»: Андрей Мостовой раскрыл подробности попытки его похищения в Петербурге

Футболист Мостовой впервые рассказал о попытке похищения

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru деталями инцидента с попыткой похищения.

Вечером 23 октября Андрей Мостовой столкнулся с попыткой похищения. Футболист рассказал, что происшествие развивалось стремительно, и он не сразу осознал всю серьезность ситуации.

«Произошло все это поздно вечером. Все очень быстро происходило. Особо не успел понять, что происходит. А потом пришло осознание, что все довольно серьезно, и себя нормально вроде бы повел. В плане того, что не поднимал панику, не стал всем подряд звонить», — заявил Андрей.

Футболист дождался утра, чтобы действовать дальше.

«Никто об этом еще не знал. Это произошло вчера, получается. Утром очень много звонков, СМС начал получать. Телеканалы звонили, хотели узнать. Но я решил ни с кем на связь не выходить»,— рассказывал Мостовой.

О случившемся не знали даже партнеры по команде и тренерский штаб — информация вышла в свет только после того, как полузщитник связался с клубной службой безопасности.

«Всю ночь с другом находился на связи, было тяжело уснуть», — признался Мостовой.

После огласки ему поступила значительная поддержка от коллег, друзей и болельщиков.

Октябрьский районный суд города арестовал четырех подозреваемых в совершении покушения на похищение Мостового — Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, в том числе за попытку похищения и вымогательство.

Попытка похищения футболиста запечатлена на видео: мужчины выходят из своей машины и нападают на спортсмена, но ему удается отбиться от злоумышленников и сбежать.

По версии следствия, 23 октября злоумышленники не смогли довести умысел до конца. Несколько дней спустя, 25 октября, те же подозреваемые похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова, заставив перевести им крупную сумму — 210 тысяч рублей — и требуя 10 млн.

Мера пресечения для всех фигурантов установлена до 25 декабря 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сыну звезды «Интернов» Вадима Демчога утвердили приговор.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.