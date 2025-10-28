В здании Минспорта открылась посвященная «Спортлото» выставка

Экспозиция разделена на два блока: советский и российский периоды.

Посвященная «Спортлото» выставка — подробности

Фото: пресс-служба "Столото"

В здании Минспорта России открылась выставка, посвященная истории лотереи «Спортлото» и ее роли в развитии отечественного спорта. Организаторы — Музей спорта и распространитель гослотерей «Столото».

По словам устроителей, на выставке «Спортлото: 55 лет в игре!» покажут, как советская лотерея на протяжении десятилетий была важной частью спортивной и культурной жизни страны, финансируя строительство спортивных сооружений и подготовку сборных к Олимпийским играм.

Экспозиция разделена на два блока: советский и российский периоды. Там покажут лотерейные билеты разных периодов, архивные фото, афиши, формы спортсменов. Например, здесь можно будет узнать о лотереях «Спринт» и «Международное олимпийское спортлото», где главным призом был джекпот в 10 тыс. рублей и поездка на Олимпийские игры в Москву. Есть также локация, посвященная культовому фильму «Спортлото-82». Кроме того, гости увидят, какую роль сегодня «Спортлото» играет в популяризации и поддержке спорта и комплекса ГТО, в том числе в развитии инклюзивного спорта в стране.

«Для миллионов людей «Спортлото» навсегда осталось символом эпохи и большой мечты. Но его главная победа — не в рекордных выигрышах, а в том, что на средства, полученные от отчислений с лотереи, строились спортивные объекты и готовились олимпийские чемпионы», — отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

