Стало известно о новом успехе наших войск в стратегически важном Красноармейске. От боевиков полностью зачистили Троянду — это микрорайон города, вокруг которого выстроена логистика ВСУ в Донбассе. Только в этом районе в окружение попали более пяти тысяч боевиков, в том числе и элитные части ВСУ.

Почему на Украине происходящее все чаще называют «покровской воронкой» — расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Больше 30 украинских батальонов попали в окружение под Красноармейском. И это одни из самых боеспособных частей ВСУ. Среди них — 25-я воздушно-десантная, 79-я десантно-штурмовая, 68-я егерская бригады. Подразделения морской пехоты и механизированные части.

Путей для выхода украинского гарнизона из города фактически не осталось. Весь юг, запад и восток агломерации под российским контролем. В «серой» зоне остался только узкий коридор на северо-запад с раскисшими полями и труднопроходимыми грунтовкам. И то, он полностью под огневым контролем российской армии.

Да и внутри самого котла российские разведчики работают вполне успешно. Боевик ВСУ Белошенко рассказывает, что в плен его взяли, что называется, без единого выстрела. Прямо в собственном блиндаже.

Белошенко из тех, кого в ряды украинской армии забрали насильно. Сам он болен гепатитом С, но ТЦК это нисколько не интересовало. Ему, по большому счету, повезло. Попав в плен, он остался жив, в отличие от сослуживцев.

«Мы не могли даже уйти из-за того, что много „птиц“ летало. Много раненых было, что нельзя было нас эвакуировать. И наших 200-х и 300-х не могли забрать», — рассказал пленный боевик ВСУ Белошенко.

«Птичек» настолько много, что российские дроны поражают не только живую силу и технику противника, но пробираются даже в здания, выбирая, что именно взорвать внутри. Внутри комнаты врезается в дрон.

Всю территорию котла, как и подъездные дороги, пусть даже и проселочные, контролируют и российские артиллеристы. Тем более, что укрепленную цель эффективнее уничтожать именно крупным калибром.

«Работаем 24/7. То есть, бывает, задачу отработали, и сразу вторая пришла. Но бывает, что есть и промежуток чуть передохнуть», — рассказал командир орудия 2А36 «Гиацинт-Б» 268 самоходного артиллерийского полка Адель Нагуманов.

Боевики украинской армии о том, насколько плачевно их положение, прекрасно знают. А вот глава киевского режима то, что сами украинцы прозвали «покровской воронкой» называет просто «сложной ситуацией».

Так же «сложно» у ВСУ идут дела под Купянском. Несмотря на то, что по карте плотного окружения нет, положение у гарнизона катастрофическое. Российские подразделения не только находятся в самом городе и к востоку от него, на юге наши позиции уже около поселка Глушковка. А на запад ВСУ отступить не может физически. Мешает река Оскол у которой еще и берега заболочены.

Еще один котел формируется в Северске. Он в полуокружении. Сильно давление на украинские позиции идет с о стороны Серебрянки с севера, «в лоб» от Верхнекаменского и с юго-востока от Ивано-Дарьевки и Спорного.

Но в каждом случае приказа на отступление из Киева так и не поступило. А теперь он уже бесполезен. Уходить частям ВСУ некуда. А жизни солдат, таких как боевик Белошенко, Зеленского не интересуют.

Это не запрещенный в России нацистский «Азов»*, которого он всеми силами пытался вытащить из «Азовстали» под угрозой очередного Майдана. Кстати, тот же «Азов» послали в контратаку на Красноармейск, как элитное подразделение. Но националисты в город заходить попросту отказались и сидят на безопасном расстоянии, выполняя функции заградотрядов и расстреливая отступающие подразделения ВСУ.

