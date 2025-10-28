Лавров: страны НАТО убеждают США отказаться от мирной инициативы по Украине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 63 0

Москва надеется, что Трамп по-прежнему сохраняет приверженность принципам, выработанным на встрече с Путиным.

Кто затягивает конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Страны НАТО оказывают давление на США, стремясь сорвать продвижение американской инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По его словам, европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт, снабжая киевский режим оружием и оказывая ему финансовую поддержку.

«Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров», — отметил глава МИД.

По его словам, Москва рассчитывает, что президент США Дональд Трамп по-прежнему стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность принципам, выработанным на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ходе августовского саммита Россия подтвердила готовность принять американскую концепцию урегулирования. Об этом заявил Лавров. Однако Москва так и не получила прямого ответа из Вашингтона относительно реализации предложений. По словам главы МИД, стороны взяли паузу, чтобы обсудить процесс с союзниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:01
Умер звезда мыльных опер Эктор Ногера
17:55
Столичная прокуратура обнаружила квартиру с горами мусора и девятью кошками
17:49
Многократную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон обвинили в нескольких кражах
17:33
Рюмин представил в Совете Федерации результаты работы Группы «Россети»
17:25
Лавров: страны НАТО убеждают США отказаться от мирной инициативы по Украине
17:19
«Беспощадная болезнь»: каким Роман Попов остался в памяти Антона Богданова

Сейчас читают

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео