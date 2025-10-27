«Все подтверждено»: Лавров заявил о принятии Путиным концепции США по Украине

Сергей Лавров заявил о принятии Путиным концепции США по Украине

Президент России Владимир Путин во время августовского саммита РФ и США на Аляске подтвердил готовность Москвы следовать американскому плану по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

«Путин подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: „Верно ли это? Так ли это?“. Все было подтверждено. После этого президент Путин заявил, что Россия готова принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», — отметил дипломат.

В то же время Лавров подчеркнул, что Москва не получила прямого ответа от американских коллег на предложение о реализации инициативы. Это стало причиной того, что РФ и США пока взяли паузу в данном вопросе, чтобы обсудить данный процесс с союзниками с обеих сторон.

К тому же глава МИД уточнил, что во время его посещения Нью-Йорка в сентябре 2025 года он поговорил с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров напомнил ему о договоренностях между Москвой и Вашингтоном. В свою очередь Рубио ответил, что в Белом доме помнят о тех событиях и обсуждения ведутся.

