Новый терминал аэропорта появится в Арктике в 2028 году

Открытие современного комплекса запланировано в административном центре ЯНАО.

Фото, видео: URA.RU/ТАСС; 5-tv.ru

Новый авиатерминал появится в российской Арктике. Открытие современного пассажирского комплекса в Салехарде запланировано на 2028-й год.

Об этом Владимиру Путину доложил губернатор Ямало-Ненецкого округа. Дмитрий Артюхов подробно рассказал о ситуации в регионе. По итогам года Ямал вошел в тройку лидеров в стране по рождаемости.

«Младенческая смертность понизилась в 5,4 раза (с 2010 года — Прим. ред). Это хороший показатель», — отметил президент РФ Владимир Путин.

«Это всегда для нас был дамоклов меч. Иной раз нам специалисты говорили, что у вас такой регион, такая специфика. Пока вертолет долетит, вы всегда будете среди отстающих. Категорически с этим не соглашались, это сложная, очень точечная работа. Растет количество коренных жителей Севера. Слава богу, каждая вторая семья многодетная», — рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Президент поручил решить вопрос с качеством питьевой воды в округе. Проблема затронула небольшие отдаленные населенные пункты. Как сказал губернатор, сейчас там устанавливают модульные очистные сооружения.

