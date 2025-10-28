Многократную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон обвинили в нескольких кражах

Биатлонистку Симон подозревают в краже денег и вещей четырех спортсменок

Десятикратная чемпионка мира по биатлону Жулия Симон подозревается в краже у своих товарищей по сборной Франции. Об этом сообщает L’Équipe.

Во время судебного заседания, состоявшегося 24 октября, прокурор заявил, что сразу четыре биатлонистки выразили подозрения после пропажи личных вещей и денег. Среди них — сестры Анаис и Клоэ Шевалье, Каролин Коломбо и Лу Жанмонно.

Это разбирательство возникло на фоне расследования против спортсменки. Ранее Симон уже обвинили в мошенничестве. По данным следствия, она использовала банковские карты других биатлонисток для онлайн-покупок. Жалобы подали Жюстин Бреза-Буше и еще две спортсменки.

Инциденты произошли в 2021 году на сборах во время тренировок в Норвегии и на фестивале Blinkfestivalen в 2022 году.

Симон признала вину. Суд назначил ей три месяца условного заключения и штраф в размере 15 тысяч евро (около 1,4 миллиона рублей).

