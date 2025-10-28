Многократную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон обвинили в нескольких кражах

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Ранее спортсменка использовала банковские карты товарищей по сборной.

Что с биатлонисткой Жулией Симон

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биатлонистку Симон подозревают в краже денег и вещей четырех спортсменок

Десятикратная чемпионка мира по биатлону Жулия Симон подозревается в краже у своих товарищей по сборной Франции. Об этом сообщает L’Équipe.

Во время судебного заседания, состоявшегося 24 октября, прокурор заявил, что сразу четыре биатлонистки выразили подозрения после пропажи личных вещей и денег. Среди них — сестры Анаис и Клоэ Шевалье, Каролин Коломбо и Лу Жанмонно.

Это разбирательство возникло на фоне расследования против спортсменки. Ранее Симон уже обвинили в мошенничестве. По данным следствия, она использовала банковские карты других биатлонисток для онлайн-покупок. Жалобы подали Жюстин Бреза-Буше и еще две спортсменки.

Инциденты произошли в 2021 году на сборах во время тренировок в Норвегии и на фестивале Blinkfestivalen в 2022 году.

Симон признала вину. Суд назначил ей три месяца условного заключения и штраф в размере 15 тысяч евро (около 1,4 миллиона рублей).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:01
Умер звезда мыльных опер Эктор Ногера
17:55
Столичная прокуратура обнаружила квартиру с горами мусора и девятью кошками
17:49
Многократную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон обвинили в нескольких кражах
17:33
Рюмин представил в Совете Федерации результаты работы Группы «Россети»
17:25
Лавров: страны НАТО убеждают США отказаться от мирной инициативы по Украине
17:19
«Беспощадная болезнь»: каким Роман Попов остался в памяти Антона Богданова

Сейчас читают

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео