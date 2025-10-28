Российские космонавты вышли в открытый космос во второй раз за месяц

Экипажу предстоит выполнить комплекс технических задач.

Российские космонавты вышли в открытый космос во второй раз

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совершили второй за месяц выход в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Люк модуля „Поиск“ открыт 17:18 мск — начался второй в этом году российский выход в открытый космос», — написано в сообщении в Telegram-канале.

Во время работы на внешней поверхности модуля «Наука» экипажу предстоит выполнить комплекс технических задач. Ключевым этапом станет установка импульсного плазменного инжектора в рамках научного эксперимента «Импульс».

Дополнительно космонавты проведут очистку иллюминатора лабораторного модуля, заменят кассету в исследовательской аппаратуре «Экран-М», предназначенной для синтеза полупроводниковых материалов, а также переместят внешний пульт управления европейским манипулятором ERA.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в течение ближайшего десятилетия в России планируют произвести и запустить порядка 300 ракет-носителей — в среднем от 20 до 30 запусков ежегодно. Кроме того, за этот период Роскосмос намерен изготовить около тысячи космических аппаратов, каждый из которых включает примерно две тысячи комплектующих радиоэлектронной промышленности.

