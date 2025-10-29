В Рио-де-Жанейро проходит крупнейшая спецоперация против преступных группировок

Крупнейшая спецоперация против преступных картелей разворачивается в Рио-де-Жанейро. Ее уже признали самой смертоносной в истории страны. Сообщается как минимум о 60 погибших, в том числе четырех полицейских.

Основная часть операции идет в фавелах. Тысячи полицейских зачищают трущобы, где забаррикадировались участники преступных группировок. И полицейские, и бандиты открывают огонь без предупреждения. Такие зачистки в трущобах Рио проходят раз в несколько лет. Чтобы показать, насколько активное противостояние сейчас, бразильские журналисты подсчитали, что интенсивность стрельбы составляет около двухсот выстрелов в минуту.

