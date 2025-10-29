В Рио-де-Жанейро проходит крупнейшая спецоперация против преступных группировок

Эфирная новость 41 0

Тысячи полицейских участвуют в зачистке фавел, где банды оказывают сопротивление.

Фото, видео: Reuters/Aline Massuca; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Крупнейшая спецоперация против преступных картелей разворачивается в Рио-де-Жанейро. Ее уже признали самой смертоносной в истории страны. Сообщается как минимум о 60 погибших, в том числе четырех полицейских.

Основная часть операции идет в фавелах. Тысячи полицейских зачищают трущобы, где забаррикадировались участники преступных группировок. И полицейские, и бандиты открывают огонь без предупреждения. Такие зачистки в трущобах Рио проходят раз в несколько лет. Чтобы показать, насколько активное противостояние сейчас, бразильские журналисты подсчитали, что интенсивность стрельбы составляет около двухсот выстрелов в минуту.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Бразилии отец избил учительницу дочери из-за телефона. Поводом для агрессии стало замечание педагога: женщина попросила школьницу отложить мобильное устройство и сосредоточиться на классной работе. После замечания учительницы девочка позвонила своему отцу, который вскоре ворвался в школу. Мужчина несколько раз ударил педагога по голове на глазах у детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года

Последние новости

3:15
Дом умершего актера Романа Попова выставлен на продажу за 52 миллиона рублей
2:54
В Рио-де-Жанейро проходит крупнейшая спецоперация против преступных группировок
2:33
В секторе Газа после израильских атак погибли 11 человек
2:14
КНДР провела испытания стратегической крылатой ракеты в Желтом море
1:34
«Дежурила скорая на площадке»: Бурунов рассказал о силе воли и профессионализме Романа Попова
1:13
Ураган «Мелисса» на подходе: как жители Ямайки готовятся к удару стихии

Сейчас читают

«В ту ночь я думала, что он умер»: жена Романа Попова о том, как переживала его болезнь
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео