Загадка болида: астрономы раскрыли тайну происхождения яркого объекта над Россией

Астрономы объяснили природу происхождения яркого болида над Россией

Очень необычную загадку всем астрономам мира подбросили работники НАСА, которые заблокировали открытый доступ к информации о небесном теле 2025 US6. Это как раз тот болид, который пролетел в небе над Россией и вызвал массу вопросов о своем происхождении. И вот когда ответ на вопрос вроде уже нашли, американцы намекнули, что не все так просто. Тайну попытался раскрыть корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Москвичи и жители ближайших городов взволнованы не на шутку: в небе неизвестный светящийся объект, который движется с огромной скоростью. Причем вспыхивает прямо на лету. В европейской части России такие явления редкость, поэтому эмоции очевидцев нетрудно понять.

Таинственности происходящему добавил тот факт, что параллельно Американское космическое агентство удалило всю информацию об астероиде, обнаруженном недалеко от Земли. Логично было предположить, что именно его видели над Москвой. Но очень быстро наши ученые разобрались: это просто совпадение, и НАСА изначально поспешило с выводами, приняв за астероид китайский спутник.

«То есть с большой вероятностью это космический мусор, и действительно его орбита совпала с орбитой китайского космического аппарата, который запускали еще весной к Луне, но в итоге на нормальную орбиту он так и не вышел. Ракета не отправила спутники на расчетную орбиту», — объяснил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

И действительно, информацию о небесном объекте, который оказался спутником из КНР, американцы тихо, не привлекая лишнего внимания, перенесли в другую базу данных — по космическим аппаратам. Что касается московского «НЛО», то астрономы сумели высчитать его скорость — 15 километров в секунду. Искусственные объекты перемещаться так быстро не могут.

«Это явно указывает на естественное происхождение, скорее всего, это был астероид небольшого размера, порядка метра, который вошел в атмосферу Земли, и, судя по тому, что видим, он даже долетел до поверхности, его отдельные обломки могли не сгореть полностью», — поделился астроном-любитель Станислав Короткий.

«С помощью этого зеркального телескопа крымские астрономы за три года обнаружили более тысячи новых астероидов. Они регулярно влетают в атмосферу Земли и ярко сгорают в ней за несколько секунд», — рассказал корреспондент.

Каждый год в атмосфере сгорают несколько десятков объектов. На земной орбите помимо большого количества астероидов находятся десятки тысяч единиц космического мусора: спутники, их фрагменты, части ракет, которые доставляют грузы в космос. Это количество с каждым годом растет. Поэтому наблюдать за тем, как они сгорают в плотных слоях атмосферы, жители нашей планеты, и в том числе россияне, вероятно, будут все чаще.