КНДР провела испытания стратегической крылатой ракеты в Желтом море

Корейская Народно-Демократическая Республика 28 октября провела испытания стратегической крылатой ракеты в акватории Желтого моря. Об этом 29 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства говорится, что Главное управление ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики провело запуск стратегических крылатых ракет класса «море — земля».

Отмечается, что ракеты, запускавшиеся вертикально и модифицированные для пуска с корабля, поразили назначенную цель, пролетев по заданной траектории более 7,8 тысячи секунд.

Заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что проведение подобных испытаний, по его мнению, необходимо для повышения боеспособности Вооруженных сил КНДР.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Российский лидер передал теплые слова и пожелания Председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.

