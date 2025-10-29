КНДР провела испытания стратегической крылатой ракеты в Желтом море

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 81 0

В Пхеньяне подчеркнули, что подобные действия необходимы для укрепления оборонного потенциала государства.

Какое оружие есть у КНДР

Фото: www.globallookpress.com/Yao Qilin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Корейская Народно-Демократическая Республика 28 октября провела испытания стратегической крылатой ракеты в акватории Желтого моря. Об этом 29 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства говорится, что Главное управление ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики провело запуск стратегических крылатых ракет класса «море — земля».

Отмечается, что ракеты, запускавшиеся вертикально и модифицированные для пуска с корабля, поразили назначенную цель, пролетев по заданной траектории более 7,8 тысячи секунд.

Заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что проведение подобных испытаний, по его мнению, необходимо для повышения боеспособности Вооруженных сил КНДР.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Российский лидер передал теплые слова и пожелания Председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года

Последние новости

3:15
Дом умершего актера Романа Попова выставлен на продажу за 52 миллиона рублей
2:54
В Рио-де-Жанейро проходит крупнейшая спецоперация против преступных группировок
2:33
В секторе Газа после израильских атак погибли 11 человек
2:14
КНДР провела испытания стратегической крылатой ракеты в Желтом море
1:34
«Дежурила скорая на площадке»: Бурунов рассказал о силе воли и профессионализме Романа Попова
1:13
Ураган «Мелисса» на подходе: как жители Ямайки готовятся к удару стихии

Сейчас читают

«В ту ночь я думала, что он умер»: жена Романа Попова о том, как переживала его болезнь
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео