Красота с подвохом: врачи предупредили об опасности осенних фотосессий в листве

Опавшие листья являются источником микробов и токсинов

Россиян предупредили об опасности осенних фотосессий. Как говорят специалисты, опавшие листья — носители микробов и аллергенов. А если они лежат вдоль дорог, то накапливают еще и тяжелые металлы. Когда листья подбрасывают для красивых снимков, в воздухе создается опасный аэрозоль. Частицы пыли, споры грибов и бактерии проникают в организм через дыхательные пути или кожу. Кроме того, во влажной листве могут долго сохраняться возбудители кишечных инфекций и паразиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны «воскрешенные» древние бактерии из вечной мерзлоты. Американские ученые оживили бактерии, найденные в вечной мерзлоте Аляски. Их возраст оценивается примерно в 40 тысяч лет. По данным исследования, пробуждение подобных микроорганизмов из-за таяния льдов может повлечь серьезные последствия для всей планеты.

Кроме того, специалисты напомнили, что в вечной мерзлоте законсервированы древние вирусы и микроорганизмы, включая метаногенные археи, бактерии и грибы, которые активизируются при повышении температуры.

