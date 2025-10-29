Слаженная работа: российские космонавты завершили семичасовый выход в космос

Эфирная новость 66 0

Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно заменили батарею аппарата для выращивания кристаллов и смонтировали плазменный инжектор.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские космонавты завершили семичасовый выход в космос с МКС

Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили семичасовой выход в открытый космос. На МКС они установили сложное научное оборудование. И несмотря на то, что работать пришлось в невесомости, поставленная задача требовала титанических усилий.

На орбите они заменили батарею в специальном аппарате, где выращивают кристаллы. По сути, это полупроводники, которые используют для производства солнечных батарей. Но самой трудной задачей стала установка плазменного инжектора. Он посылает в сторону Земли особые импульсы. С их помощью ученые выясняют, КАК запуск спутников влияет на верхние слои атмосферы.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские космонавты первыми в мире озвучили послание для незрячих с борта МКС. Эксперимент приурочен к Международному дню белой трости, посвященному людям с нарушениями зрения. Космонавты в подробностях рассказали, как выглядят массивы гор и бескрайние пустыни. Сергей Рыжиков отметил, что когда смотришь на Землю через иллюминатор с высоты 400 километров, планета кажется очень хрупкой и особенно ценной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
Людмила Артемьева сменила имидж: на что готова звезда «Сватов» ради роли
9:29
«Она говорила, что ему становится лучше»: кто был рядом с Романом Поповым последние месяцы
9:22
Трамп уверен, что конфликт на Украине будет урегулирован
9:16
Мужчина прожил девять месяцев с пересаженной почкой от свиньи
9:10
Лавров назвал изменение позиции Трампа по Украине неожиданным
9:03
Зараженные гепатитом и коронавирусом обезьяны сбежали после аварии в США

Сейчас читают

«Сейчас каждый может стать звездой»: актер Алексей Розин о дилетантизме в кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео