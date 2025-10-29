Слаженная работа: российские космонавты завершили семичасовый выход в космос

Российские космонавты завершили семичасовый выход в космос с МКС

Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили семичасовой выход в открытый космос. На МКС они установили сложное научное оборудование. И несмотря на то, что работать пришлось в невесомости, поставленная задача требовала титанических усилий.

На орбите они заменили батарею в специальном аппарате, где выращивают кристаллы. По сути, это полупроводники, которые используют для производства солнечных батарей. Но самой трудной задачей стала установка плазменного инжектора. Он посылает в сторону Земли особые импульсы. С их помощью ученые выясняют, КАК запуск спутников влияет на верхние слои атмосферы.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские космонавты первыми в мире озвучили послание для незрячих с борта МКС. Эксперимент приурочен к Международному дню белой трости, посвященному людям с нарушениями зрения. Космонавты в подробностях рассказали, как выглядят массивы гор и бескрайние пустыни. Сергей Рыжиков отметил, что когда смотришь на Землю через иллюминатор с высоты 400 километров, планета кажется очень хрупкой и особенно ценной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX