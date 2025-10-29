Зараженные гепатитом и коронавирусом обезьяны сбежали после аварии в США

При перевозке из университета лабораторные макаки оказались на свободе после опрокидывания грузовика.

Фото, видео: 5-tv.ru

Заразные обезьяны вырвались на свободу в США. Лабораторных макак, больных гепатитом C и коронавирусом, перевозили из университета на грузовике. Однако по дороге он попал в аварию и опрокинулся, после чего животные сбежали. Для поиска агрессивных приматов привлекли полицию. Сообщают, что почти все заразные животные уже уничтожены. Но одну обезьяну до сих пор не нашли.

Ранее, писал 5-tv.ru, нелегальный зоопарк обнаружили в Дагестане. Хозяева зарабатывали деньги, прикрываясь природоохранной деятельностью и названием лечебного приюта. При этом зверей содержали в чудовищных условиях. Зверинец работает уже около десять лет. Прокуратуре удалось изъять десятки зверей, в том числе и редчайших краснокнижных, но большая часть по-прежнему остается в клетках. 

В России уже официально запрещены контактные зоопарки и частные зверинцы. Правила в этой сфере с каждым годом ужесточаются, однако, недобросовестные бизнесмены все же находят лазейки в законодательстве.

