«Она говорила, что ему становится лучше»: кто был рядом с Романом Поповым последние месяцы

Дарья Орлова
Звезда «Полицейского с Рублевки» находился в коме и скончался в больнице на 41-м году жизни.

Как прошли последние месяцы жизни Романа Попова

Фото: Виноградов Сергей/ТАСС

В последние месяцы жизни за Романом Поповым ухаживала мама

Последние месяцы жизни актера Романа Попова прошли под заботой его матери, которая не отходила от сына. Об этом рассказала подруга артиста, продюсер Наталья Громова в беседе с kp.ru.

По словам Громовой, она вместе с коллегами регулярно навещала Попова во время болезни, стараясь подбодрить его и создать положительное настроение.

«Правда, одним глазом он уже вообще ничего не видел, но бодрился. Он лежал дома, за ним ухаживала мамочка. Она говорила, что после наших визитов ему становилось лучше», — поделилась Наталья.

Друзья помогли актеру найти хорошего специалиста, и лечение сначала дало результат — состояние Попова улучшилось. Однако позже из-за последствий химиотерапии у него начались серьезные проблемы с кишечником. Артиста срочно госпитализировали, провели операцию, но спасти его не удалось.

Несколько последних суток Роман находился в коме и скончался в больнице на 41-м году жизни.

Ранее летом у актера произошел рецидив. Тогда в своем Telegram-канале Попов признавался, что почти полностью потерял зрение и обращался к поклонникам за помощью для продолжения лечения.

