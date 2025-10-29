Новогодняя сказка и не только: какие фильмы с Романом Поповым выйдут посмертно

Фильм «Письмо к Деду Морозу» с Романом Поповым выйдет в прокат в конце ноября

Новую новогоднюю комедию с участием актера Романа Попова зритель увидит в конце ноября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

По данным ведомства, фильм «Письмо к Деду Морозу» выйдет в прокат 27 ноября. В ней примут участие такие актеры, как: Наталья Орейро, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Игорь Жижикин. Известно также, что одну из ролей исполнил Роман Попов.

Сердце Попова остановилось 28 октября 2025 года в 13:15. Он продолжительное время боролся с раком головного мозга. Впервые болезнь артисту диагностировали в 2018 году, однако тогда медики смогли допиться ремиссии. Спустя несколько лет произошел рецидив, и в этот раз спасти актера не удалось. Роману Попову было 40 лет.

Многим отечественным зрителям он знаком по роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

По сообщениям Telegram-каналов, всего у артиста выйдет еще пять проектов, включая одни сериал. Четыре из них находятся на стадии производства.

Быстрее всех зритель увидит картину «Письмо к Деду Морозу». По сюжету ленты скучающий юрист Петр Безгулов находит старые детские письма, предназначенные главному зимнему волшебнику, и отправляет их через волшебный почтовый ящик. После чего его жизнь превращается в хаос, так как все, даже самые абсурдные желания исполняются. Среди прочих оказывается и появление Орейро — кумира его юношеских лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дом умершего актера Романа Попова выставлен на продажу за 52 миллиона рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.