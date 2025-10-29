Российская делегация прибыла в Южную Корею для участия в саммите АТЭС

Эфирная новость 42 0

Встреча пройдет в древнем городе Кенчжу.

Фото, видео: JEON HEON-KYUN/ТАСС; 5-tv.ru

Российская делегация во главе с зампредседателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Южную Корею для участия в встрече стран АТЭС.

Экономисты отмечают, что после успешных переговоров в Малайзии у нашей страны есть все шансы усилить свое влияние в регионе. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества готовятся к переговорам в Кенчжу. О том, почему именно этот город был выбран для встреч на высоком уровне, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин, он работает на месте.

Население Кенчжу меньше 300 тысяч человек — по азиатским меркам он совсем небольшой, однако его значение для Южной Кореи велико. Кенчжу был столицей древнего царства Силла, откуда вышли вся корейская история, наука и культура.

И хотя главные мероприятия саммита начнутся послезавтра, лидеры стран уже съезжаются в Корею. Например, в рамках своего азиатского турне прилетел Дональд Трамп — прямиком из Японии, где устроил шоу перед американскими военными. Что, кстати, может быть причиной, почему он опоздал на церемонию открытия форума в Корее более, чем на час.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

