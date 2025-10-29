ФСБ задержала агента Киева за подготовку теракта на Ставрополье

В Ставропольском крае задержан агент украинских спецслужб — он готовил теракт на объекте транспорта. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержанный является жителем Георгиевска. На связь с киевским режимом он вышел самостоятельно.

«Посредством мессенджера Telegram он инициативно установил контакт с представителем украинской террористической организации, <…> и, по его указанию осуществил фото- и видеосъемку объекта с целью последующего совершения его подрыва», — говорится в заявлении ведомства.

В октябре этого года мужчина купил компоненты для изготовления самодельной бомбы и спрятал их в тайнике. Его задержали во время осмотра места планируемого теракта.

В настоящее время мужчина находится под арестом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к теракту», ему грозит до 20 лет тюрьмы. Действия агента Киева проверят на предмет госизмены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму предотвращен теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД. Завербованный украинской стороной россиянин арендовал квартиру напротив дома полицейского. Для подготовки покушения он арендовал квартиру напротив дома полицейского и установил видеокамеру для наблюдения за его автомобилем. Кроме того, из тайника молодой человек получил компоненты самодельного взрывного устройства.

