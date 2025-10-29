«Абсолютно кайфую»: Успенская рассказала об отношениях с алкоголем

Певица Успенская рассказала об отказе от алкоголя

Певица Любовь Успенская теперь наслаждается трезвым образом жизни. Звезда призналась в этом в недавнем интервью на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

Она отметила, что раньше часто попадала в забавные и неудобные ситуации, которые потом приходилось объясняться, а теперь с удовольствием наблюдает, как вокруг многие продолжают выпивать, оставаясь при этом собранной.

«Сейчас я этого не делаю, я уже все свое выпила. И сполна. Я сейчас абсолютно кайфую от трезвости. Самое главное, ребята, — приходишь на мероприятие — все выпившие, а ты трезвая. Так приятно наблюдать за ними: они там что-то болтают, что-то несут… А раньше ты со мной едешь, рассказываешь, что я там делала, что вытворяла», — смеется Успенская.

В 2023 году певица Любовь Успенская рассказала, что перестала употреблять алкоголь после серьезной травмы ее дочери Татьяны, полученной в 2018 году при падении с велосипеда. Это событие стало для артистки переломным моментом, когда она решила навсегда остаться трезвой, чтобы поддерживать дочь в ее восстановлении.

