Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон»

Россия вчера провела испытания подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками СВО, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

«Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат», — отметил президент.

По словам Путина, впервые выдалась возможность не просто запустить аппарат с подводной лодки-носителя с помощью стартового двигателя, но и активировать атомную установку, позволяющую аппарату работать на протяжении времени.

Президент также назвал успешных испытание «Посейдона», добавив, что подводный аппарат не имеет равных в мире — он быстрее аналогов и может погружаться глубже.