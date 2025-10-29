Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон»
Владимир Путин рассказал об успехах.
Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия вчера провела испытания подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками СВО, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.
«Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат», — отметил президент.
По словам Путина, впервые выдалась возможность не просто запустить аппарат с подводной лодки-носителя с помощью стартового двигателя, но и активировать атомную установку, позволяющую аппарату работать на протяжении времени.
Президент также назвал успешных испытание «Посейдона», добавив, что подводный аппарат не имеет равных в мире — он быстрее аналогов и может погружаться глубже.
100%
Нашли ошибку?