«Не может смириться»: депутата Екатеринбурга обвинили в нападении на бывшую возлюбленную

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 23 0

Из-за постоянных угроз девушка была вынуждена уехать из родного города в Москву.

Фото, видео: ВКонтакте/Станислав Блохин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутата Екатеринбурга Блохина обвинили в нападении на бывшую девушку

Депутата Екатеринбурга Станислава Блохина обвинили в преследовании и насилии над бывшей возлюбленной Елизаветой Кузнецовой. Девушка рассказала в беседе с 5-tv.ru, что их отношения закончились еще в августе из-за злоупотребления алкоголем со стороны политика. Девушка утверждает, что дважды пыталась дать ему шанс, однако поведение мужчины не изменилось.

После расставания начались угрозы и слежка. Блохин якобы караулил ее у фитнес-клубов, отслеживал передвижения, запугивал знакомых и однажды пытался попасть в квартиру.

«Он не может смириться, что все кончено. Говорит, что все делает из любви, но это не любовь — это страх», — отметила девушка.

По словам Кузнецовой, последний инцидент произошел в минувшие выходные: Блохин разбил ей телефон, а прохожего, попытавшегося вмешаться, избил. После случившегося она обратилась в полицию, подав два заявления о повреждении имущества и нападении.

Из-за постоянных угроз Кузнецова была вынуждена покинуть Екатеринбург и переехать в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодаре мужчина превратил жизнь экс-супруги в кошмар наяву из-за квартиры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
Единственная выжившая после ДТП в Ревде десятилетняя девочка пришла в себя
17:20
«Не может смириться»: депутата Екатеринбурга обвинили в нападении на бывшую возлюбленную
17:09
Французский суд решил экстрадировать российского баскетболиста Касаткина в США
17:01
«Пойдет, одолжит и купит»: Любовь Успенская высказалась о мужской щедрости
16:55
В декабре начнется тестирование первого в России беспилотного метропоезда
16:50
«Без своих корней»: Маликов высказался об уехавших из РФ артистов

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Новогодняя сказка и не только: какие фильмы с Романом Поповым выйдут посмертно
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Екатерине Шпице — 40 лет! Самые удачные и неудачные образы актрисы

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео