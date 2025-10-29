Французский суд решил экстрадировать российского баскетболиста Касаткина в США

Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Спортсмен был задержан в аэропорту Парижа 21 июня. Его подозревают в якобы участии в хакерской группировке, которая занимается вымогательством.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Франция одобрила экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Об этом можно узнать из судебного заключения.

Спортсмен во время слушания 5 сентября отказывался от экстрадиции в Соединенные Штаты. Однако Следственная палата апелляционного суда Парижа дала на это согласие.

Касаткина арестовали 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в столицы Франции. Сделано это было по запросу США. 

По заявлениям Вашингтона, российский баскетболист якобы состоит в хакерской группировке. Это объединение было замешано сразу в 900 атаках на организации США, в том числе и правительственные.

По словам адвоката спортсмена Фредерика Бело, в документах Соединенных Штатов нет никакой новой информации. Сам Касаткин продолжает отрицать свою вину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что баскетболисту запретили заниматься спортом в тюрьме. А жалобы россиянина остаются без ответа.

