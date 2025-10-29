Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети на базе ИИ и TON

Пользователи смогут пользоваться нейросетью на условиях анонимности.

Дуров анонсировал запуск сети на базе ИИ и TON

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о запуске новой децентрализованной сети Cocoon, которая объединит технологии искусственного интеллекта и блокчейна TON. Об этом он сообщил на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае, передает РБК.

По словам Дурова, Cocoon (Confidential Compute Open Network) предназначена для безопасного и приватного выполнения ИИ-инференса — то есть для обработки данных искусственным интеллектом без угрозы утечки информации.

Работу сети будут обеспечивать GPU-майнеры, получающие вознаграждение в Toncoin. Разработчики приложений смогут пользоваться недорогими ИИ-инструментами, а пользователи — взаимодействовать с искусственным интеллектом анонимно и без передачи личных данных третьим сторонам.

Полноценный запуск проекта запланирован на ноябрь 2025 года после завершения приема заявок от разработчиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Дуров провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках форума Digital Bridge 2025 в Астане. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Telegram официально работает в Казахстане через Astana Hub, где компания открыла офис и запустила AI-лаборатории в технологическом центре AIem.Ai.

Президент Токаев высоко оценил вклад Telegram в развитие цифровых инициатив страны, а Дуров рассказал о перспективах совместных проектов в области искусственного интеллекта.

