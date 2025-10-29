«Надеюсь, никогда не надену»: Подольская открестилась от стрингов

Подольская указала на важность соответствия образа на сцене моральным принципам

Стринги не должны становится элементом сценического образа. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила певица Наталья Подольская на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

По ее словам, никогда нельзя утверждать наверняка, что определенной части костюма не будет в образе артиста, так как все могут воспринять буквально. Она добавила, что не считает короткие шорты за стринги.

«Вот так вообще нельзя говорить никогда. Вот такая ты — раз сказала, а потом прошел какой-то период времени, а ты такая — раз, и вышла в стрингах. Но мне кажется, что короткие шорты — это не стринги», — пояснила исполнительница.

К тому же Подольская подчеркнула, что в не являющемся трусами предмете одежды можно и показаться на публике.

«Почему бы их не надеть. Но вот надеюсь, что я никогда не надену стринги на сцене», — заключила звезда.

