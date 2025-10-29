«Надеюсь, никогда не надену»: Подольская открестилась от стрингов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 1 896 0

Певица допускает творческий образ в микрошортах, но остальное считает перебором.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подольская указала на важность соответствия образа на сцене моральным принципам

Стринги не должны становится элементом сценического образа. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила певица Наталья Подольская на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

По ее словам, никогда нельзя утверждать наверняка, что определенной части костюма не будет в образе артиста, так как все могут воспринять буквально. Она добавила, что не считает короткие шорты за стринги.

«Вот так вообще нельзя говорить никогда. Вот такая ты — раз сказала, а потом прошел какой-то период времени, а ты такая — раз, и вышла в стрингах. Но мне кажется, что короткие шорты — это не стринги», — пояснила исполнительница.

К тому же Подольская подчеркнула, что в не являющемся трусами предмете одежды можно и показаться на публике.

«Почему бы их не надеть. Но вот надеюсь, что я никогда не надену стринги на сцене», — заключила звезда.

Ранее, писал 5-tv.ru, Подольская рассказала о книге, которая перевернула ее мир.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на нояб...

Последние новости

20:29
Дело актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков направили в суд
20:19
Шальные деньги: рабочему завода в ХМАО перевели зарплату в семь миллионов рублей
20:00
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2025
19:46
«Надеюсь, никогда не надену»: Подольская открестилась от стрингов
19:39
«Лжецари и разводилы»: наглые аниматоры преследуют туристов в Петербурге
19:28
Умер легендарный российский регги-музыкант Андрей Куницын

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
«Пойдет, одолжит и купит»: Любовь Успенская высказалась о мужской щедрости
«Рожала дочь»: Устюгов про создание музыки для «Константинополя»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео