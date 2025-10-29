«Начинает скулить и плакать»: Пресняков о состоянии 78-летней мамы

Владимир Пресняков заявил об активном образе жизни своей матери Елены

Заслуженной артистке России, вокалистке музыкальной группы «Самоцветы» Елене Пресняковой потребовалась операция по замене хрусталика из-за проблем со зрением: один глаз у нее видит хорошо, а другой — «смазано». Подробности состояния здоровья своей матери в беседе с 5-tv.ru раскрыл певец Владимир Пресняков на гала-концерте шоу «Голос» в Кремле.

По его словам, проблем с самочувствием у 78-летней исполнительницы на самом деле нет.

«Мама не может жаловаться», — отметил певец.

Владимир Пресняков-младший подчеркнул, что его мать не может долгое время жить без движения.

«Не может больше трех дней высидеть дома, начинает скулить и плакать», — поделился артист.

К тому же он иронично отметил, что женщина хорошо зрительно различает своих близких.

«Не знаю, и меня, и внуков, и мужа — отца моего нормально видит», — заключил Пресняков.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Пресняков рассказал о своем свадебном путешествии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.