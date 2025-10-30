«Очень интересно»: отец Илона Маска рассказал, что его больше всего впечатлило в России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Инженер выступил в московском офисе IT-компании Ivideon.

Что восхитило отец Илона Маска в устройстве Москвы и Казани

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Отец Илона Маска восхитился городским планированием Москвы и Казани

Городское устройство городов России привело в восторг отца американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, инженера Эррола Маска во время поездки по стране. Подробнее об этом он рассказал в ходе выступления в московском офисе IT-компании Ivideon. Его слова передало информагентство РИА Новости.

По словам Эррола Маска, наибольшее впечатление на него оказали виды Москвы и Казани. Он признался, что сам, как инженер по профессии и образованию, удивился широким улицам и хорошему освещению в этих мегаполисах.

«Для большинства это скучно, но для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим», — отметил Макс-старший.

При этом он подчеркнул, что остался под впечатлением после посещения города Суздаль. Эррол заявил, что в ЮАР и в странах Запада состояние инфраструктуры часто вызывает у него разочарование.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эррол Маск восхитился ролью СССР во Второй мировой.

