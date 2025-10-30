«Нет бутылке до 21»: в России могут ужесточить правила продажи алкоголя

В России могут повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

Алкоголь в России скоро будут продавать с 21 года. Разговоры о необходимости введения таких ограничений идут уже больше десяти лет. Но сейчас как никогда инициатива Минздрава близка к воплощению. Сегодня депутаты Рязанской области поддержали законопроект. Ранее идею одобрили еще в нескольких регионах Центрального федерального округа.

В первую очередь речь, конечно, идет о здоровье подрастающего поколения. Ведь сейчас, по сути, купить спиртное может даже 11-классник. Повышение порога до 21 года и должно решить эту проблему.

Ранее, писал 5-tv.ru, продажу алкоголя и табака ограничат на Алтае. В будни алкоголь можно будет купить с 11:00 до 19:00. В пятницу — с 11:00 до 16:00. В субботу — с 11:00 до 14:00. По воскресеньям и праздникам продажа алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах, возле детских садов и школ, будет полностью запрещена. Эти меры не затронут отели, турбазы и другие аккредитованные средства размещения с лицензией на продажу алкоголя.

