В России запретили продажу туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры

Причиной запрета стал лик князя Ярослава Мудрого, который изображен на банкноте.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov; 5-tv.ru

В России с этого дня больше нельзя продавать туалетную бумагу с изображением тысячерублевой банкноты. Так решил столичный суд, пояснив, что причина в дизайне купюры. На ней изображен князь Ярослав Мудрый, не только один из самых почитаемых правителей в истории нашей страны, но главное, что он причислен к лику святых. Это значит, что его лик на туалетной бумаге может оскорбить чувства верующих, а это уже близко к уголовному делу.

