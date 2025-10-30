«Не от котлет, а от лет»: что мешает актрисе Татьяне Догилевой похудеть

Актриса Татьяна Догилева призналась, что возраст мешает ей похудеть

Народная артистка России Татьяна Догилева не готова побрить голову ради съемок. Кроме того, она поделилась, что возраст мешает ей похудеть. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере финального сезона сериала «Вампиры средней полосы».

По словам Догилевой, экстремальное преображение в виде бритья головы, как это было в первом сезоне, ей не требуется. И дело не только в возрасте, но и в уменьшенном количестве съемочных дней, а также в огромных возможностях современного грима, операторской и монтажерской работ.

«Брить, конечно, нет, потому что я актриса возрастная, совершенно нет такой роли, чтобы я побрилась. <…> И не стоит — мои роли сейчас небольшие — шесть съемочных дней у меня было в этом сезоне. Я была бритая в первом сезоне, и прекрасно обошлись пластическим гримом. Сейчас так много приспособлений и достижений и в гриме, и в видео, что это совершенно от меня не требуется. Все свои подвиги я уже совершила в другие годы моей карьеры», — смеясь сказала актриса.

На вопрос одного из журналистов, как сейчас актриса ухаживает за собой и есть ли в ее жизни спорт, Татьяна Догилева рассказала, что делает по утрам зарядку и иногда занимается скандинавской ходьбой, но «без фанатизма».

Как в шутку отметила звезда советского фильма «Блондинка за углом», хуже всего ей удается контролировать свой вес.

«К сожалению, я плохо управляю своим весом. Конечно, мне хотелось худеть, потому что каждый раз, глядя на экран, я понимала, что не достигла своей цели», — улыбчиво поделилась Татьяна.

Любительница посмеяться не обошлась без юмора и в вопросе с похудением, назвав возраст главной причиной неудачи в избавлении от лишних кило.

«Возраст. Все по-другому работает, уже не от котлет, а от лет», — добавила народная артистка России.

