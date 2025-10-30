Сигнал для Запада и «ядерная суперторпеда»: что пишут мировые СМИ о «Посейдоне»

Каждая страна сделала акцент на более близких к своей аудитории особенностях подводного оружия.

Мировые СМИ отреагировали на новость о подводном оружии «Посейдон»

Вся мировая пресса сейчас говорит о нашем новейшем подводном оружии. «Посейдон» в заголовках ведущих СМИ, при том, что журналисты еще не отошли от испытаний «Буревестника».

И каждое агентство, разумеется, делает акцент на более близкой к своей аудитории особенности изделия. Так, индийские СМИ видят в учениях явный сигнал, что Москва не намерена поддаваться давлению Запада. А американский Newsweek пишет, что испытания могут заставить Штаты вернуться к переговорам по контролю над вооружениями с нашей страной.

Британская пресса вообще подняла сильный шум. Назвав разработку «ядерной суперторпедой». Журналисты Соединенного Королевства рассмотрели в «Посейдоне» оружие, создающее «радиоактивное цунами» — гигантскую волну, которая накроет Великобританию целиком.

Ранее 5-tv.ru писал, что радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне».

