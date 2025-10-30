Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 50 0

Кодовое слово может быть связано с военными действиями или учениями.

Какое кодовое слово передало радио «Судного дня»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала в эфир новое закодированное сообщение после заявления президента России Владимира Путина об испытании уникального подводного стратегического оружия «Посейдон». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает деятельность радиостанции.

В 18:38 по московскому времени в эфире был передан набор букв и цифр, а также одно слово.

«НЖТИ 08193 ТОРМОМОЗГ 4259 7212», — передала радиостанция УВБ-76.

Перед этим российский лидер заявил, что что такого оружия как «Посейдон», нет ни у кого в мире и в ближайшее время вряд ли появится. Он также отметил, что беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой существенно превосходит мощность ракеты «Сармат». Кроме того, «Посейдон» невозможно перехватить.

Радиостанция УВБ-76 (она же «Жужжалка» — Прим. Ред.) известна своими загадочными сигналами и закодированными сообщениями. Любители конспирологических теорий активно следят за «жужжанием» и пытаются найти смысл или скрытую информацию в переданных кодах.

УВБ-76 на протяжении 23 часов и десяти минут в сутки передает монотонные сигналы. При этом в эфире иногда раздаются короткие сообщения с кодовыми словами, которые, по мнению экспертов, могут быть связаны с военными действиями или учениями.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, российская армия получила новые авиабомбы, способные изменить ход СВО

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на нояб...

Последние новости

2:11
На Украине энергосистема приходит в негодность — импорт и экспорт не помогают
1:49
Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»
1:28
Актриса Дав Камерон обручилась с фронтменом Maneskin Дамиано Давидом
1:09
В России стартовало производство первой вакцины против ВПЧ полного цикла
0:50
«Очень интересно»: отец Илона Маска рассказал, что его больше всего впечатлило в России
0:33
«Положительные аномалии»: какая погода ожидает москвичей в начале ноября

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
Трансформации и перспективы: астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео