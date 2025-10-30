Круизный лайнер загорелся на Ниле в первый день путешествия

Сотни туристов оказались в огненной ловушке.

В Египте сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем круизном лайнере. На реке Нил судно загорелось в первый же день путешествия.

Как рассказали очевидцы, огонь на судне вспыхнул мгновенно. За считанные минуты пламя уничтожило каюты и охватило всю палубу. Более двухсот туристов удалось вовремя эвакуировать. Предположительно, пожар начался на корабельной кухне из-за короткого замыкания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленинградской области 56-летняя женщина погибла при пожаре в собственном доме, предположительно из-за непотушенной сигареты. Трагедия произошла в Выборге в ночь на 28 октября.

По словам собеседника, пожарные прибыли на место, когда частный дом уже был полностью охвачен огнем. После ликвидации возгорания внутри обнаружили тело хозяйки. Предварительно, очаг пожара находился в кровати, где женщина могла курить перед сном. Именно непотушенная сигарета, по версии следствия, стала причиной трагедии.

