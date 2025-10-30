Круизный лайнер загорелся на Ниле в первый день путешествия

В Египте сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем круизном лайнере. На реке Нил судно загорелось в первый же день путешествия.

Как рассказали очевидцы, огонь на судне вспыхнул мгновенно. За считанные минуты пламя уничтожило каюты и охватило всю палубу. Более двухсот туристов удалось вовремя эвакуировать. Предположительно, пожар начался на корабельной кухне из-за короткого замыкания.

