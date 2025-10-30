Новая схема: мошенники начали обманывать россиян с помощью доверенностей-подделок

Злоумышленники представляются нотариусами и сотрудниками правоохранительных органов.

Мошенники начали обманывать россиян с помощью доверенностей-подделок

Новая волна мошенничества накрыла Россию. На этот раз аферисты используют поддельные доверенности.

Как выяснили «Известия», преступники представляются нотариусами или сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщают жертве, что от их имени выписана генеральная или иная доверенность. Потом предупреждают: теперь ее обладатели могут продать недвижимость доверителя. Для убедительности злоумышленники предлагают проверить номер документа через официальный реестр. Оказывается, что такие данные действительно существуют. Финал схемы — стандартный: аферисты советуют спрятать деньги на якобы безопасном счете.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники начали обманывать россиян под предлогом проверки подлинности денежных купюр.

Преступники звонят гражданам и представляются сотрудниками различных структур, предлагая провести так называемое «декларирование средств», «проверку купюр» или «дистанционный обыск». В МВД подчеркнули, что в подобных случаях нужно немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.

