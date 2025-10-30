«Не угроза, а вызов»: когда стресс может быть полезен

Психотерапевт Крашкина: стресс может принести пользу и помочь сконцентрироваться

Стресс, как правило, считается негативным и вредным явлением. Однако у него существует положительная форма, известная, как эустресс. Об этом явлении рассказала Lenta.ru психотерапевт Ирина Крашкина.

Эустресс, также известный, как положительный или мотивирующий стресс, возникает, когда человек видит перед собой не угрозу или опасность, а вызов — некую сложную, но интересную задачу. Эта трудность вызывает в нашей нервной системе соответствующую реакцию. В таком состоянии человек становится более сконцентрированным, энергичным, у него повышается гибкость мышления, креативность и внимательность.

Как отметила Крашкина, положительный стресс делает психику устойчивее и помогает легче справляться с проблемами. Кроме того, он укрепляет иммунитет, активируя естественную защиту организма.

При этом постоянного стресса стоит избегать, чтобы он не перешел в хроническую стадию и не привел к выгоранию. Эксперт рассказала, что физические упражнения и медитативные практики — отличный способ расслаблять тело и разум.

