«Не сильно заморачивались»: 18-летний Тимофей Кочнев рассказал о своей свадьбе

Актер Тимофей Кочнев рассказал о свадьбе с Таисией Калининой

Жена 18-летнего артиста Тимофея Кочнева настояла на свадьбе в русском стиле. Об этом актер рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы».

Молодой актер и звезда сериала «Папины дочки» Тимофей Кочнев женился на своей коллеге, 20-летней актрисе Таисии Калининой.

«Двадцать лет моей жене, мне восемнадцать. Почему решился? Да мне все стало понятно. Вот так вот. Как и происходит, как должно происходить, я считаю», — делится сокровенным актер.

Молодая пара сыграла свадьбу в старорусском стиле.

«Моя жена Таисия так захотела. Она мне сразу сказала: „Не хочу шик. Хочу в русском стиле“. Мы начали вместе думать над костюмами, над тем, где мы хотим провести ее (Свадьбу. — Прим. ред), кого звать. В основном мы не сильно заморачивались», — заявила Таисия Калинина.

Кочнев рассказал, как надо относиться к свадьбе и ее планировать.

«Во-первых (Нужно. — Прим. ред) для себя понять, что они (Влюбленные. — Прим. ред) для них семья, ну и, наверное, что для них является свадьбой, что это вообще за обряд, для чего они это делают. Вот. Ответить честно на эти вопросы, желательно со своей будущей невестой, супругой. И делать этот шаг, ничего не бояться», — поделился артист с журналистами.

Кочнев признался, что семья для него — это люди, родные, близкие, к которым ты можешь вернуться откуда угодно, в любом настроении, состоянии, вернуться после работы, тяжелого дня.

«Сложно это объяснить. Это домик, печечка, тепло, нежность, любовь, конечно, и, наверное, огороженная территория. Вот я это так опишу, словами», — рассказал актер.

История любви Кочнева и Калининой началась очень романтично — артист очень внимательно отнесся к предложению руки и сердца.

«Предложение я сделал в конце лета. Я поехал в Питер, потому что она работала в Питере. У нас графики, такие, тяжеленькие. Я спросил: „Какой у тебя ближайший свободный день в августе?“ Двадцать шестое число. Я бронирую нам домик где-то под Питером, делаю нам красивый выходной, заказываю кольцо, очень красивое сделали. Утром я отвел ее на полянку, закрыл ей глаза и сказал: „Выйдешь за меня?“» — рассказал актер журналистам.

