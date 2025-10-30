Набиуллина: инвестиции в России растут пятый год подряд

Российская экономика отреагировала на санкции увеличением объема производства.

О том, как российская экономика реагирует на западные санкции говорят сейчас в Госдуме. Перед депутатами выступает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила рост грузоперевозок автомобильным транспортом, увеличение объема производства в таких сферах, как обрабатывающая промышленность и машиностроение. А вот добыча угля снижается из-за падения спроса.

«Суммарный результат — это продолжение роста, включая ВВП и инвестиции в основной капитал, пусть и более умеренными темпами. Инвестиции увеличиваются пятый год подряд, с начала 2022 года они выросли на четверть, причем в реальном выражении, с поправкой на инфляцию. В этом году их рост замедлился, что закономерно на таком высоком уровне. В разрезе отраслей инвестиции тоже ведут себя по-разному. В этом году в добыче, строительстве, транспортировке они снижаются, а в обработке, сельском хозяйстве, торговле — напротив, растут», — отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Затронули и ситуацию на топливном рынке. Как сказала Набиуллина, правительство сможет сдержать рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции.

