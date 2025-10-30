Суд продлил меру пресечения для актрисы Аглаи Тарасовой

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 101 0

Актриса была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово, когда у нее нашли вейп, в котором содержалось 0,4 грамма масла каннабиса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий актрисе Аглае Тарасовой до 24 января. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как оно было предварительное. Журналистов пустили в зал только на оглашение.

Актриса была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово, когда у нее нашли вейп, в котором содержалось 0,4 грамма масла каннабиса.

Против нее было возбуждено дело о наркотиках, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

Аглая Тарасова сначала утвержала, что привезла запрещенные вещества для больного родственника, но позже раскаялась в содеянном и назвала большой ошибкой решение незаконно ввезти наркотики в Россию. В суде она настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, потому что ей нужно заботиться о бабушке и дедушке, находящихся на ее иждивении.

 

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

14:48
Ким Кардашьян: высадка американцами на Луну в 1969 году являются инсценировкой
14:39
Умер снявшийся в сериале «Глухарь» актер Анатолий Меньщиков
14:29
Врачи по ошибке удалили 12-летнему мальчику несколько органов во время операции
14:22
Просит о помощи: жена Игоря Николаева подхватила неизвестный вирус в Пекине
14:15
Умер актер из «Приключений Али-Бабы и сорока разбойников» Якуб Ахмедов
14:15
Мужчина убил трех человек и дразнил следствие кровавыми посланиями

Сейчас читают

«Инопланетный корабль»: ученые сомневаются в происхождении объекта 3I/ATLAS
Трамп заявил о строительстве Южной Кореей атомной подводной лодки для США
Все-таки жена: актер Александр Устюгов о статусе отношений с Аглаей Шиловской
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео