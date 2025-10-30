Суд продлил меру пресечения для актрисы Аглаи Тарасовой

Суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий актрисе Аглае Тарасовой до 24 января. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как оно было предварительное. Журналистов пустили в зал только на оглашение.

Актриса была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово, когда у нее нашли вейп, в котором содержалось 0,4 грамма масла каннабиса.

Против нее было возбуждено дело о наркотиках, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

Аглая Тарасова сначала утвержала, что привезла запрещенные вещества для больного родственника, но позже раскаялась в содеянном и назвала большой ошибкой решение незаконно ввезти наркотики в Россию. В суде она настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, потому что ей нужно заботиться о бабушке и дедушке, находящихся на ее иждивении.