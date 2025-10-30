Осталась должна: CAS принял очередное решение по делу фигуристки Валиевой

Мария Гоманюк
Спортсменку обязали возместить более двух миллионов рублей и другие издержки.

Какое решение вынес суд по делу фигуристки Камилы Валиевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре дела фигуристки Валиевой в CAS

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой отказались пересматривать в Федеральном суде Швейцарии. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства, на которое сослался ТАСС.

Указывалось, что дело связано с дисквалификацией спортсменки по причине нарушения антидопинговых правил.

Помимо этого, Валиеву обязали возместить более двух миллионов рублей по итогам проведенных судебных разбирательств. Спортсменка должна выплатить судебные издержки, а также компенсации ISU — Международному союзу конькобежцев и WADA — Всемирному антидопинговому агентству.

Дело Камилы Валиевой

Адвокаты Валиевой в обращении к швейцарскому суду отмечали, что WADA скрыло от них ключевые аргументы, которые изменили исход дела в CAS. Спорный вопрос относился к материалам, связанным с возможным вариантом о случайном попадании запрещенного триметазидина в организм Валиевой после десерта, приготовленного ее дедушкой.

Среди доказательств специалисты привели публикации издания Associated Press о расследовании экс-директора антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяля Сожи. Он проводил исследование, результаты которого якобы поддерживали объяснения со стороны Валиевой по ненамеренному употреблению запрещенного вещества. Однако, доступ к полным материалам исследования открыт не был.

Проблему у Камилы Валиевой начались после Олимпиады 2022 года в Пекине. Тогда у нее в пробе обнаружили запрещенный препарат. Следствие длилось свыше двух лет. Спортивный арбитражный суд объявил о дисквалификации фигуристки на четыре года с аннулированием всех результатов, показанных после 25 декабря 2021 года, в январе 2024-го.

Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно о возвращении Валиевой на соревнования.

