Ушла от Тутберидзе? Стало известно о возвращении Валиевой на соревнования

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Фигуристку дисквалифицировали на четыре года после скандала с допингом.

Валиева ушла от тренера Тутберидзе после скандала с допингом

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Тема:
Допинговый скандал

Валиева ушла от тренера Тутберидзе после скандала с допингом на Олимпиаде

После допингового скандала фигуристку Камилу Валиеву отстранили от соревнований на четыре года. Уже 25 декабря этот срок подойдет к концу, и спортсменка вернется в большой спорт. Об этом рассказала фигуристка Татьяна Навка в беседе с корреспондентом Sport24.

Кроме того, Камила Валиева ушла от тренера Этери Тутберидзе и будет заниматься в школе Татьяны Навки с новым наставником — Светланой Соколовской.

«Камила приходит к Соколовской. Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой. Шансы вернуться? Уверена, у Камилы все получится. Главное — желание», — сказала Навка.

К тренировкам фигуристка вернется 25 октября, а уже с 25 декабря она сможет участвовать в турнирах. Последний раз спортсменка принимала участие в соревнованиях в декабре 2023 года, где она завоевала бронзу чемпионата РФ, а золото и серебро взяли Аделия Петросян и Софья Муравьева.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка получила положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года — именно с этого дня ведется отсчет. В допинг-пробе тогда был найден препарат триметазидин.

Последние несколько лет фигуристка занималась общественной деятельностью и выходила на лед в различных шоу.

Уход Валиевой от Тутберидзе, скорее всего, связан с тем, что спортсменке нельзя выступать на государственных катках, а работа Этери тесно связана с правительством Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский фигурист Гуменник прошел отбор на Олимпийские игры. Россиянин победил в квалификационном турнире в Пекине с суммарным результатом 262,82 балла.

