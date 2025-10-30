Готовьтесь к неожиданностям: прогноз Таро на ноябрь 2025 года

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.
Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет — как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.
Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на ноябрь 2025 года.
Общая энергия октября 2025 года (Карта Таро — Колесо Фортуны)
Карта Колесо фортуны — символ поворота судьбы, циклов, неожиданных перемен. Если в октябре был Мир — завершение, триумф, вход в покой, то в ноябре — это движение. Что-то, застывшее долгое время, теперь начинает двигаться. Вы можете получить неожиданное известие, столкнуться с возвращением человека или проекта, или почувствовать: «Сейчас все изменится».
Будьте гибкими. Готовьтесь к неожиданностям — но воспринимайте их как знаки, а не помехи. То, что возвращается — приходит не случайно.
Здоровье в ноябре 2025 года (Карта Таро — перевернутая Семерка Кубков)
Перевернутая карта указывает на просыпание после иллюзий. Вы начинаете видеть реальность яснее. Возможно, вы долго игнорировали сигналы тела: усталость, тревожность, нарушения сна, неправильное питание.
Но сейчас приходит осознание: я больше не могу так жить. Мне нужно изменить режим, начать лечиться, установить границы.
Не откладывайте визит к врачу, если он нужен.
Или просто начните с малого:
- ложитесь спать раньше,
- пейте воду,
- делайте паузу в течение дня.
Финансы в ноябре 2025 года (Карта Таро — Девятка Пентаклей)
Карта Девятка Пентаклей — символ благополучия, зрелых доходов, независимости, удовлетворения.
Вы находитесь в фазе, когда труд приносит зрелые плоды.
Возможно:
- получение вознаграждения за давний проект,
- признание вашей ценности,
- стабильный доход,
- возможность позволить себе что-то приятное — не из спонтанности, а из достатка.
Вы учитесь наслаждаться тем, что уже есть, а не только гнаться за новым.
Отношения в ноябре 2025 года (Карта Таро — Влюбленные)
Карта говорит о важном выборе, искренней связи, гармонии. Если вы в отношениях — возможен серьезный разговор о будущем, признание, решение, которое изменит ваш союз. Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который: вызывает внутреннее «да», хочет не только страсти, но и роста, готов к настоящей, а не поверхностной связи. Это не случайная встреча. Это — судьба, которая приходит в нужное время.
Совет на ноябрь 2025 года (Карта Таро — Отшельник)
Отшельник — карта внутреннего света, мудрости, одиночества как источника силы. С 26 ноября (после новолуния) важно не торопиться, не искать подтверждения у других, а вслушаться в себя.
Что вы действительно хотите? Что вы уже можете отпустить? Где вы игнорируете свою интуицию? Отшельник — это не отказ от мира. Это — возвращение к себе, чтобы войти в него по-новому.
