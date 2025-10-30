Готовьтесь к неожиданностям: прогноз Таро на ноябрь 2025 года

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет — как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Полина Гримм

Таролог

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на ноябрь 2025 года.

Общая энергия октября 2025 года (Карта Таро — Колесо Фортуны)

Карта Колесо фортуны — символ поворота судьбы, циклов, неожиданных перемен. Если в октябре был Мир — завершение, триумф, вход в покой, то в ноябре — это движение. Что-то, застывшее долгое время, теперь начинает двигаться. Вы можете получить неожиданное известие, столкнуться с возвращением человека или проекта, или почувствовать: «Сейчас все изменится».

Будьте гибкими. Готовьтесь к неожиданностям — но воспринимайте их как знаки, а не помехи. То, что возвращается — приходит не случайно.

Здоровье в ноябре 2025 года (Карта Таро — перевернутая Семерка Кубков)

Перевернутая карта указывает на просыпание после иллюзий. Вы начинаете видеть реальность яснее. Возможно, вы долго игнорировали сигналы тела: усталость, тревожность, нарушения сна, неправильное питание.

Но сейчас приходит осознание: я больше не могу так жить. Мне нужно изменить режим, начать лечиться, установить границы.

Не откладывайте визит к врачу, если он нужен.

Или просто начните с малого:

ложитесь спать раньше,

пейте воду,

делайте паузу в течение дня.

Финансы в ноябре 2025 года (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

Карта Девятка Пентаклей — символ благополучия, зрелых доходов, независимости, удовлетворения.

Вы находитесь в фазе, когда труд приносит зрелые плоды.

Возможно:

получение вознаграждения за давний проект,

признание вашей ценности,

стабильный доход,

возможность позволить себе что-то приятное — не из спонтанности, а из достатка.

Вы учитесь наслаждаться тем, что уже есть, а не только гнаться за новым.

Отношения в ноябре 2025 года (Карта Таро — Влюбленные)

Карта говорит о важном выборе, искренней связи, гармонии. Если вы в отношениях — возможен серьезный разговор о будущем, признание, решение, которое изменит ваш союз. Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который: вызывает внутреннее «да», хочет не только страсти, но и роста, готов к настоящей, а не поверхностной связи. Это не случайная встреча. Это — судьба, которая приходит в нужное время.

Совет на ноябрь 2025 года (Карта Таро — Отшельник)

Отшельник — карта внутреннего света, мудрости, одиночества как источника силы. С 26 ноября (после новолуния) важно не торопиться, не искать подтверждения у других, а вслушаться в себя.

Что вы действительно хотите? Что вы уже можете отпустить? Где вы игнорируете свою интуицию? Отшельник — это не отказ от мира. Это — возвращение к себе, чтобы войти в него по-новому.

