«Публичная видимость»: Мишель Обама готовится к разводу с Бараком после 33 лет брака

Radar Online: Мишель Обама готовится к разводу с Бараком после 33 лет брака

Бывшая первая леди США Мишель Обама, по данным издания Radar Online, готовится подать на развод с экс-президентом Штатов Бараком Обамой после 33 лет брака. По сообщениям источников, пара уже давно живет раздельно, а их отношения стали исключительно формальными.

В недавнем выпуске своего подкаста 61-летняя Мишель призналась, что после того, как их дочери, 27-летняя Малия и 24-летняя Саша, покинули родительский дом, между супругами стало меньше тем для общения.

«Мы заметили, что большую часть времени говорили о детях. А теперь, когда мы остались без них, спрашиваем себя: «Ну и о чем мы будем говорить?» — сказала она.

По словам бывшей первой леди, жизнь в браке с экс-президентом «непроста». Она призналась, что ее раздражают некоторые привычки мужа — даже то, как он пережевывает еду.

Слухи о напряженности в отношениях усилились после того, как в начале 2025 года Барак Обама посетил похороны 39-го американского лидера Джимми Картера и инаугурацию президента США Дональда Трампа без супруги.

В то время Мишель, как сообщалось, отдыхала одна на Гавайях. Позднее их все же видели вместе — на борту яхты режиссера Стивена Спилберга у берегов Италии, однако источники утверждают, что это была лишь «публичная видимость».

Историк Леон Вагенер отметил, что супруги давно живут каждый своей жизнью.

«Они почти не разговаривают и раздражаются в присутствии друг друга. Их брак держался на ответственности перед детьми», — заявил эксперт.

Ранее Мишель откровенно рассказывала, что в течение примерно десяти лет не могла выносить мужа. По ее словам, основная нагрузка по воспитанию дочерей и ведению хозяйства легла на нее, пока Барак строил политическую карьеру, приведшую его в Белый дом.

Несмотря на слухи, Мишель публично отрицала намерение разводиться, однако источники утверждают, что юридическая подготовка уже началась. Потенциальное разделение активов может обойтись паре примерно в 70 миллионов долларов.

