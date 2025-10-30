Актер Ярушин пишет музыку только для мудрой аудитории

Актер и музыкант Стас Ярушин пишет музыку для мудрых людей. Этим он поделился с 5-tv.ru на дне рождения певца IVAN.

Артист также рассказал о своих взглядах на миссию искусства и планах на бессмертие. На вопрос зачем он все это делает, Ярушин уверенно заявляет:

«Потому что у меня — искусство. Я не хочу делать по шаблону то, что делают все, я хочу свою музыку нести. Если это будет песня популярная, то думаю, что через н-ное количество лет, может 10–20, ее забудут. А я делаю плевок в вечность».

По словам Стаса, он хочет, чтобы его произведения изучали в музыкальных школах.

«Да, я хочу, чтобы мою музыку слушали люди. И все. Я пишу для мудрой аудитории. „Музыкантской“ аудитории. То, что нравится музыкантам и мудрым людям, — не для массового сознания точно», — подчеркнул с улыбкой звезда сериала «Универ».

Ярушин уверен, что способен посвящать себя только качественным, возвышенным композициям.

«Другие песни я не смогу просто писать, ну не смогу», — сокрушается он.

