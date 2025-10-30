«Я артист с другой органикой»: Кочнев заменил Калюжного в сериале «Вампиры средней полосы»

Актер Кочнев: было непросто сыграть роль Калюжного в «Вампирах средней полосы»

Заменить Глеба Калюжного в роли Жени было непросто. Об этом Тимофей Кочнев рассказал 5-tv.ru на премьере финального сезона «Вампиры средней полосы».

Когда стало известно, что Калюжный уходит в армию, у создателей сериала «Вампиры средней полосы» буквально не осталось выбора — любимого героя Женька нужно было «воскресить» во всех смыслах.

В третьем сезоне в этой роли зрители увидят Тимофея Кочнева — молодого актера, которому досталась непростая задача.

«Тяжело, конечно, когда уже есть эта история, причем очень большая, длиной в два сезона, существующий персонаж, которого нужно хорошо вклинить, так сказать. Причем я другой артист, с другой органикой. Тяжело было удержать это все в голове — Женька перенять, какой он был. И он остался примерно таким же. Ну и в целом тяжело было, потому что мы с Глебом даже не увиделись. Не было ни совета, ни привета. Самое сложное — его вот эту наивную неординарность (Передать. — Прим. ред), как, по словам деда, он „тупит“. Вот эта его главная черта. Есть такая яркая, одна из тех, которые надо было показать — „женьковскую“ такую», — поделился артист.

В третьем сезоне культового сериала о смоленских вампирах зрителей ждет не просто продолжение истории, а перерождение героя. По сюжету Женек «воскрес» — и, как это часто бывает у вампиров, не без последствий. Город маленький, родственники и полиция все еще ищут пропавшего парня — и тут без помощи бессмертного доктора Жана не обошлось. Французский вампир за века освоил и пластическую хирургию: Женьку буквально «подобрали новое лицо» — Тимофея Кочнева.

Режиссер, автор идеи и шоураннер Алексей Акимов философски отнесся к смене актера:

«Одни называют смену актеров традицией, другие — судьбой. Мы принимаем это за данность. Жизнь течет по своим законам, а наш сериал — по своим. Когда мы узнали, что Глеб уходит в армию, конечно, расстроились, ведь мы его героя „воскресили“, порадовали многих зрителей. Но я думаю, что те, кто любят наш проект, воспримут и актера, который будет играть Женька, так же хорошо. Это не новый человек — это тот же Женек, просто с новым лицом».

Ранее 5-tv.ru рассказал о статусе отношений актера Александра Устюгова с Аглаей Шиловской

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.