Вертолет упал в поле возле Донкастера на севере Великобритании

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

На кадрах британских СМИ отчетливо виден лежащий на боку геликоптер с поврежденным хвостом и отломившимся винтом.

В Великобритании в поле упал вертолет — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

В Великобритании погиб мужчина после падения вертолета в поле

В результате крушения вертолета в Великобритании вблизи города Донкастер на севере страны скончался один человек, трое получили травмы. Об этом сообщила британская газета The Sun.

По информации источника, на месте происшествия скончался 70-летний мужчина, несмотря на все оперативные усилия медицинских работников. Пилот, женщина и ребенок получили ранения.

«70-летний мужчина получил серьезные травмы в результате крушения и, несмотря на все усилия медицинского персонала, скончался на месте происшествия. Пилот, 41-летний мужчина, а также двое других пассажиров — 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили незначительные травмы», — говорится в материале газеты.

Сотрудники полиции подтвердили смерть 70-летнего мужчины. В настоящее время место инцидента оцеплено, начато расследование крушения вертолета.

Телеканал Sky News публикует кадры с места происшествия, на которых отчетливо виден лежащий в поле на боку вертолет с поврежденным хвостом и отломившимся винтом.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, истребитель и вертолет ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море.

