Певец Ваня Дмитриенко поет на улицах несмотря на статус

Популярный молодой певец Ваня Дмитриенко признался на публику, что очень любит петь на улицах, несмотря на свой статус. Об этом он заявил на съемках восьмого отборочного тура вокального шоу «Ну-ка все вместе!». Его слова приводит издание 7Дней.ru.

После выступления одного из конкурсантов, Ваня спросил у него, выступает ли он на улицах? На что участник шоу ему ответил, что перестал это делать. В разговор встрял народный артист РФ Николай Басков, который решил не упускать уникальной возможности подшутить над молодым певцом.

«Ванечка, место освободилось! Давай, вперед!» — посмеялся Басков.

На что Дмитриенко поделился, что чувствует близость с народом, поэтому любит выступать на улицах.

«На Арбате я пою. <…> Петь на улице — очень круто и очень раскрепощает, и ты находишься в близком контакте с аудиторией, которая выпадает тебе случайно», — рассказал исполнитель хита «Венера-Юпитер».

Потом он добавил, что надо учиться работать с любой аудиторией и посоветовал попробовать уличное пение.

