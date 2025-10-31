«Ты в моем сердце»: Джиган в новой песне намекает на примирение с Самойловой?

Новая песня Джигана может быть обращением к супруге Оксане Самойловой

Рэпер Джиган вышел на сцену с премьерой песни «Раз и навсегда», в которой явно прослеживается отсылка к супруге Оксане Самойловой (пока пара официально не разведена — Прим. Ред.) и кризису в их браке. Корреспондент 5-tv.ru побывал на Дне Рождения «Русского радио» и заснял выступление рэпера.

Стоит отметить, что новый трек и клип на песню Джигана «Раз и навсегда» появился на музыкальных площадках ровно спустя сутки после новости о том, что его супруга Оксана Самойлова подала заявление на развод.

В песне Джиган призывает свою возлюбленную «раз и навсегда забыть, что уже сказали» и верит, что Оксана еще сможет вернуться к нему.

Строчка за строчкой, рэпер пытается пробить то ли на слезу, то ли на прощение, заявляя супруге, что его любовь к ней пройдет через огонь и воду и весь его мир вертится только вокруг нее, любимой жены.

«Ты в моем сердце, и кто-то скажет, что время лечит, весь мой мир на карте только тобой был отмечен. <…> Чтобы рядом быть мне не нужно и повода, хоть на другой планете или на другом конце города», — поется в песне.

Только так ли это на самом деле? Ведь тактика «накосячить», а затем вымаливать прощение у терпеливой Оксаны для Джигана — просто раз плюнуть, тем более, что для него это не впервые. Может быть публичное исполнение свежей песни — это попусту пиар, а не желание восстановить брак?

Подтверждением может служить тот факт, что Джиган сначала запросил у суда время для примирения с женой, однако на встречу не явился.

