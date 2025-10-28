Рэпер Джиган запросил у суда время для примирения с Оксаной Самойловой

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) запросил у суда время для примирения с женой — блогером Оксаной Самойловой. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

«На сегодняшнем заседании мы подали ходатайство о предоставлении срока на примирение. Это ходатайство будет рассмотрено 17 ноября. Мы просим предоставить срок на примирение три месяца», — рассказал адвокат.

Оксана Самойлова приехала в суд 28 октября по поводу развода, сам Джиган в участок не явился. Заявление о расторжении брака было официально зарегистрировано в мировом суде 6 октября.

Пара поженилась в 2012-м году. У них есть четверо детей — три девочки и мальчик. В последние месяцы ходили слухи о возможных разногласиях в отношениях пары. В личном блоге Оксана не так давно делилась своими переживаниями, рассказав подписчикам о том, как тяжело ей быть сильной. У пары четверо детей — дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.

