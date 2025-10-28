Рэпер Джиган запросил у суда время для примирения с Оксаной Самойловой

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Эксклюзив 50 0

Блогер приехала на предварительную беседу по поводу расторжения брака, артист же на встречу не явился.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) запросил у суда время для примирения с женой — блогером Оксаной Самойловой. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

«На сегодняшнем заседании мы подали ходатайство о предоставлении срока на примирение. Это ходатайство будет рассмотрено 17 ноября. Мы просим предоставить срок на примирение три месяца», — рассказал адвокат.

Оксана Самойлова приехала в суд 28 октября по поводу развода, сам Джиган в участок не явился. Заявление о расторжении брака было официально зарегистрировано в мировом суде 6 октября.

Пара поженилась в 2012-м году. У них есть четверо детей — три девочки и мальчик. В последние месяцы ходили слухи о возможных разногласиях в отношениях пары. В личном блоге Оксана не так давно делилась своими переживаниями, рассказав подписчикам о том, как тяжело ей быть сильной. У пары четверо детей — дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:31
Агент Глеба Калюжного опроверг слухи о дедовщине в армии
16:26
«У меня химиотерапия»: опубликовано последнее обращение сгоревшего от рака Попова
16:20
Пассажир самолета ударил вилкой двух подростков и дал пощечину женщине
16:15
Обманутый пенсионер умер: сыну звезды «Интернов» утвердили приговор
16:08
Рэпер Джиган запросил у суда время для примирения с Оксаной Самойловой
16:08
Отец и дочь случайно разрушили улей — пчелы изжалили их до смерти

Сейчас читают

На 41-м году жизни умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов
Сердце советского кино, которое остановилось слишком рано: судьба Натальи Гундаревой
Он заставлял смеяться, скрывая боль: как Роман Попов боролся за жизнь до последнего
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео