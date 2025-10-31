Юные герои столицы: в Москве наградят проявивших отвагу и мужество детей

О тех, кто, несмотря даже на совсем юный возраст, сумел совершить подвиг. В Москве наградят детей, которые проявили мужество и самоотверженность в экстремальных ситуациях. Рискуя собой, они пришли на помощь тем, кто оказался в беде. И это как раз тот случай, когда отвага и ответственность не зависят от возраста. Трогательные истории героев услышал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Практически каждый из них повторяет одну и ту же фразу — «я не герой, я просто помог».

Восьмиклассник Тимофей из Курской области спас раненого дедушку после обстрела их дома боевиками ВСУ. Вся квартира в осколках, сам школьник чудом не пострадал. Тимофей не паниковал, оказывал первую помощь. Он учится в кадетском классе МЧС и знает, что делать.

«Мы вышли на эвакуацию, и я деда повел к медикам», — рассказал Тимофей Алексанкин.

Это потом спасатели скажут, что ранение было серьезным, и своевременная медицинская помощь спасла человеческую жизнь.

«Через несколько минут видим, что еще третий и четвертый вагон были сильно повреждены», — вспоминает Родион Бойко.

Лютый мороз, искореженный металл и крики о помощи. Защитник хоккейной команды «Арктика» Родион Бойко вспоминает: их поезд Мурманск — Санкт-Петербург, везший юных хоккеистов со сборов, потерпел крушение. Не думая об опасности, он и его товарищи бросились помогать, выводили людей из разбитых вагонов.

«Я не помню, скольким людям помог, но запомнил одну бабушку, которую надо было провести до свободного купе, чтобы она спокойно села и успокоилась», — рассказал Родион.

Кадет Константин Гусев совершил поступок, на который и взрослый вряд ли решился бы. В одиночку задержал преступника. Он стал свидетелем полицейской погони и бросился наперерез бандиту.

«Поймал его за капюшон, сказал: „Стой!“ — и сделал на нем болевой прием», — вспоминает Константин Гусев.

За проявленный героизм полицейские наградили Константина грамотой. Свой поступок он не считает необдуманной бравадой. Он — будущий офицер. Его отец — военный, старший брат учится в Академии РВСН имени Петра Великого. Сам Костя твердо намерен продолжить семейную традицию служить Родине.

«Друзья его не захотели его доставать. Потому, что сами думали, что провалятся под лед», — рассказала Маргарита Бихтякова.

Пятиклассница Маргарита Бихтякова гуляла с друзьями, когда услышала крик. Мальчик на водоеме провалился под лед. Окружающие в ступоре замерли на берегу. В спасении утопающего девочке помогли уроки ОБЖ.

«Я не боялась, потому что думала: если его никто не спасет, то он погибнет», — рассказала девочка.

Бросались в ледяную воду, вытаскивали из пожара людей, оказывали первую помощь. Подвиги, о которых дети скромно говорят: «Так поступил бы каждый», теперь будут отмечены наградой — медалью «За проявленное мужество». И это те случаи, когда твердость духа не зависит от возраста.

